"Obiettivo Terra": Mauro Lanfranchi torna tra i finalisti del concorso fotografico

Mauro Lanfranchi ci riprova. Dopo la finale conquistata nel 2019, il noto fotografo lecchese è nuovamente tra i trenta che si contenderanno il primo posto al concorso nazionale "Obiettivo Terra", che raccoglie gli scatti dedicati ai parchi e alle aree protette italiane.

"La Fondazione UniVerde e la Società Geografica Italiana Onlus hanno promosso, in occasione della 50aGiornata Mondiale della Terra, ricorrenzaindetta dall'ONU nel 1970 e celebrata ogni 22 aprile, il concorso di fotografia geografico-ambientale “Obiettivo Terra” 2020, giunto alla 11a edizione. Il concorso è stato ideato per sostenere le Aree Protette italiane nel compito di difesa, valorizzazione e promozione del patrimonio ambientale e, con esso, del paesaggio, dei borghi, delle peculiarità, delle tradizioni enogastronomiche, agricole, artigianali, storico-culturali e sociali custoditi nei Parchi Nazionali, Regionali, Interregionali, nelle Aree Marine Protette e, a partire da questa edizione,nelle Riserve Statali e Regionali che, per la prima volta nella storia del contest, concorrono al primo premio e alle Menzioni e Menzioni speciali tematiche. L'obiettivo dell'iniziativa è quella di consentire la diffusione di un modello di turismo ecosostenibile e responsabile favorendo la concreta transizione all’economia circolare.

L'Italia è il Paese leader in Europa per la biodiversità di flora e fauna, un record detenuto grazie ai parchi, alle aree protette e alla Rete Natura 2000, che insieme alla riscoperta delle tradizioni, all’arte, all’enogastronomia, ai borghi e paesaggi e al mare rendono di straordinario interesse turistico il Bel Paese. Circa diecimila i partecipanti che negli anni hanno candidato i loro scatti al concorso che ha raggiunto l’obiettivo di incrementare le visite nelle Aree Protette ma anche la conoscenza e il rispetto da parte dei visitatori. Un piccolo omaggio a Madre Terra, sempre più martoriata da inquinamenti e cementificazioni. Il vincitore del concorso riceve un premio in denaro di mille euro e la sua foto è esposta in gigantografia in una delle incantevoli piazze di Roma, oltre ad essere immagine di copertina della pubblicazione dell’edizione vinta. Altri premi sono assegnati alle Menzioni e delle Menzioni speciali tematiche, e alcune delle foto più belle sono oggetto di mostre nazionali e internazionali. Per tre anni, infatti, una selezione delle foto di Obiettivo Terra è stata esposta in mostra alle Nazioni Unite a New York in collaborazione con la Rappresentanza Permanente d’Italia presso l'ONU".