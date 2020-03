«Cari ragazzi scriveteci il vostro pensiero sull'emergenza Coronavirus»

Dialogare con i ragazzi al tempo del Coronavirus. Questa l'iniziativa della Polisportiva di Monte Marenzo, la cui "Area sociale" guidata da Angelo Fontana ha deciso di dare voce ai più giovani in questi giorni di emergenza nei quali anche scuole, attività aggregative e centri sportivi sono chiuse per le misure emergenziali decise da Stato e Regione. Un modo per confrontarsi, per raccogliere ideee e proposte anche in vista del momento in cui - si spera presto - si dovrà e si potrà ripartire torando alla normalità.

«Come si sa, tra le varie misure che sono state adottate per far fronte alla diffusione del Coronavirus, c’è anche la chiusura di tutte le scuole fino al 7 marzo (almeno per ora) - spiega Angelo Fontana - Con questa lettera vorrei chiedere ai ragazzi un contributo, importante, per conoscere come questa inedita emergenza sanitaria stia condizionando pesantemente le abitudini quotidiane di ognuno di noi, e quali conseguenze porterà nel futuro. Tutti i ragazzi che in questi giorni sono esentati dalla scuola, costretti a ridurre le attività sportive, la frequenza nei luoghi di ritrovo; magari con qualche timore (giustificato) ad uscire con gli amici e andare in giro, sono invitati, se ne hanno voglia, a scrivere le loro sensazioni, il loro punto di vista, le loro proposte, su quello che sta accadendo».

Bastano poche righe, poche battute, qualche frase messa nero su bianco per raccontare come si vive al tempo del Coronavirus. «Ma soprattutto condividere idee per reagire, per uscire arricchiti nella conoscenza, nella solidarietà, e anche nel benessere psicofisico - aggiunge il responsabile dell'Area sociale della Polisportiva - Propongo: passeggiate all’aria aperta? leggere? Sentire e fare musica? Dedicarsi ad attività espressive e creative? Fare volontariato? Oppure altre idee. Se poi qualcuno se la sentisse, accettiamo volentieri anche riflessioni su come questa epidemia, che si prospetta globale, ci costringerà tante persone a ripensare la vita nelle nostre comunità, l'economia e molti equilibri planetari».

Gli interessati possono inviare il tutto (anche foto, video, clip) a Polisportiva area sociale di Monte Marenzo ad angelofontana@gmail.com - I contributi più significativi saranno pubblicati sul sito: www.unpaeseperstarbene.it.