Sciopero generale dell'8 marzo: a rischio la raccolta rifiuti

E' in procinto d'iniziare lo sciopero in tutti i settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi di tutti i lavoratori e lavoratrici a tempo indeterminato e determinato, con lavori precari e atipici. Compresa anche la raccolta dei rifiuti, che, per stessa ammissione di Silea Spa, ente gestore in gran parte dei comuni della provincia di Lecco, potrebbe essere toccata da dei disservizi.

Raccolta rifiuti a rischio: la nota di Silea

Questa la breve nota diffiusa dall'azienda valmadrerese: «SILEA SpA informa che, a causa dello Sciopero generale proclamato per l’intera giornata del prossimo 8 marzo da tutte le Organizzazioni sindacali di categoria pubbliche e private, è possibile che si verifichino disservizi nelle raccolte dei rifiuti e nei servizi di igiene urbana».