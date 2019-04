Statale 36, niente da fare: ancora chiusa una corsia nel tratto di Civate

Si va verso un altro fine settimana di passione sulla Strada Statale 36. Proseguirà, infatti, anche per il fine settimana odierno (il terzo consecutivo) la parziale chiusura della carreggiata sud sulla Statale 36, interessata, nel territorio comunale di Civate, dai lavori di messa in sicurezza di un giunto di dilatazione. Il lavoro dei tecnici di Anas non ha portato alla conclusione dell'intervento di riparazione, di conseguenza la viabilità sarà fortemente interessata da questo fattore.

A darne (nuovamente) notizia è stato l'assessore alle opere pubbliche e patrimonio, manutenzioni e decoro urbano, viabilità del comune di Lecco Corrado Valsecchi:

Con la presente, dopo aver parlato con il nuovo dirigente Anas Ing. Bilotti che ha sostituito l'Ing. Giovanni Salvatore si informa che anche questo fine settimana la situazione riguardante la Statale 36 in località Civate vedrà la presenza di una "strozzatura" della carreggiata con conseguente corsia ridotta. Anas ci ha comunicato che il giunto non è ancora stato sostituito e pertanto la careggiata, per motivi di sicurezza, non si può aprire in doppia corsia.

Al fine di facilitare la viabilità chiediamo, nel limite del possibile, di muoversi con rientri "intelligenti", evitando gli orari di punta, di non ostruire in città gli incroci dotati di impianti semaforici e di non fare inversioni in situazioni che non lo consentono o che potrebbero pregiudicare il corretto flusso viabilistico. In ogni caso saranno presenti a presidiare il territorio le pattuglie della Polizia Stradale e Municipale, tuttavia raccomandiamo prudenza, pazienza e collaborazione da parte di tutti considerato che si prevede nel weekend un notevole aumento del traffico veicolare.

Chiediamo a tutti anche per questa domenica, considerata anche la festa della Calcio Lecco, al termine della partita (ore 16.45 circa) che dallo Stadio al centro città interesserà le vie che portano in piazza Cermenati, di essere rispettosi del Codice della Strada e di rientrare possibilmente verso Milano prima degli orari di punta, viceversa di avere in maniera disciplinata la pazienza e l'educazione necessaria per consentire i flussi di traffico più fluidi possibili, anche se tutti devono essere consapevoli che rallentamenti e code saranno probabilmente inevitabili.