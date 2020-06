Traffico da "ponte" post Covid-19: sulla Statale 36 trenta chilometri di rallentamenti

Traffico e code a tratti per il "ponte" del 2 giugno. Il primo appuntamento vacanziero post-Covid ha fatto registrare il tutto esaurito sulla Strada Statale 36, una delle principali arterie di collegamento italiane. Stando ai dati riferiti dal servizio sul traffico di Google Maps, infatti, la tratta, in direzione nord, è interessata da rallentamenti per circa trenta chilometri, ventisette e sette per la precisione, ovvero la distanza che separa Lecco da Verano Brianza e in cui la Statale si riduce da tre a due corsie.

Se non altro, per il momento sulla frequentata strada non si sarebbero verificati incidenti, che porterebbero a un ulteriore rallentamento, in grado di mandare letteralmente il tilt la viabilità, nel Lecchese e non solo.

Rallentamenti si sono verificati anche all'interno dalla galleria "San Martino", sempre in direzione nord, e sulla Strada Provinciale 72 nel comune di Abbadia Lariana.