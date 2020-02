A scuola e in municipio un fiocco blu contro il bullismo

Anche la scuola primaria di San Gottardo si è mobilitata in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo. Nel plesso della frazione di Torre De' Busi i bambini e le insegnanti hanno riflettuto sul grave problema che affligge molti giovani, un problema aggravato negli ultimi anni dal cyberbullismo e dai pericoli della rete. I piccoli alunni e le loro maestre, guidate dalla referente Cinzia Locatelli, hanno realizzato anche un simbolico braccialetto con un nodo blu a tema, oltre ad alcuni disegni e manifesti per dire no al bullismo.

Ieri, lunedì, tutti quanti hanno indossato il braccialetto a scuola donandolo anche al sindaco Eleonora Ninkovic e all'assessore alla Pubblica Istruzione, Maria Angela Rosa, che per l'occasione hanno fatto visita ai bambini delle elementari. Una bimba ha letto una poesia contro il bullismo, mentre il sindaco Ninkovic ha lodato l'iniziativa promossa a scuola per prevenire e contrastare un problema così delicato e attuale. Un fiocco è stato attaccato sul cancello della scuola e affisso anche all'ingresso del municipio di Torre De' Busi insieme a uno dei disegni realizzati dai giovani alunni.

