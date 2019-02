Tempo libero? Si viaggia in treno. Cresce il numero degli utenti

Cresce in Lombardia il numero dei turisti che scelgono di viaggiare in treno nel tempo libero per visitare le città d’arte o per trascorrere il weekend immersi nella natura in montagna o al lago.

Nei giorni festivi e nei fine settimana del 2018, oltre 12,6 milioni di viaggiatori hanno scelto Trenord per raggiungere le città d’arte della Lombardia. Milano si conferma al primo posto con un flusso di 7,3 milioni di passeggeri, seguita da Como, +11% di turisti rispetto al 2017, Bergamo, Brescia e Monza. Pavia, Varese e Lecco registrano una crescita del 9%. È quanto emerso dai dati presentati da Trenord a Milano in occasione di BIT – Borsa Internazionale del Turismo, presso Fieramilanocity - Mico.

Offerta "Discovery Train"

Per soddisfare la crescente domanda di turismo sostenibile, Trenord ha ideato le offerte “Discovery Train”, biglietti speciali e vantaggi a favore di chi sceglie di spostarsi in treno.

Nella stagione invernale è molto apprezzata la proposta dei “Treni della Neve”, l’offerta speciale treno+navetta+skipass che porta gli sciatori direttamente sulle piste di Aprica, Montecampione, Valmalenco, e, da quest’anno, anche Pontedilegno-Tonale. L’iniziativa, giunta alla terza edizione, registra un aumento dei viaggiatori, il cui numero è triplicato rispetto alla stagione invernale 2016-17. Una proposta che attrae moltissimi giovani (18-35 anni, ma non solo), provenienti principalmente da Milano e Brescia. Trenord porta sulle nevi lombarde passeggeri che per oltre il 30% sono stranieri, di cui un terzo cinesi. Grazie alle convenzioni strette con gli operatori locali chi raggiunge le piste da sci con le offerte “Treni della Neve” può usufruire di sconti sul noleggio di attrezzature, corsi di sci, punti ristoro e hotel.