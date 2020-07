«Cavalcavia di Isella, Anas deve essere unico soggetto responsabile»

«Sovrappasso della SS36 nel comune di Civate, Anas deve essere unico soggetto responsabile».

A sostenerlo sono il presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli e il consigliere provinciale delegato alla Viabilità Mattia Micheli, che a seguito di alcuni articoli apparsi a mezzo stampa si esprimono sull'individuazione dell'ente responsabile per la manutenzione del sovrappasso.

«Sull'individuazione delle competenze gestionali delle opere infrastrutturali, in generale, occorre uscire dalla logica della suddivisione, che conduce soltanto alla burocrazia e alla dispersione delle risorse - spiegano - I Comuni, che per la maggior parte sono di piccole dimensioni, non possono assumere un onere così pesante come la gestione di infrastrutture stradali».

«Penalizzati dalla Riforma Delrio»

«Le Province, a seguito della sciagurata riforma Delrio, non sono in grado di operare in autonomia finanziaria e, fintanto che non vengano rimesse al centro di un sistema di governo locale dotato di buonsenso, non possono caricarsi di tale responsabilità. Le Province potranno tornare ad occuparsi di infrastrutture soltanto dopo che una riforma seria, tanto annunciata ma mai realizzata, le metterà in condizioni di seguire la realizzazione e la gestione di tali opere - proseguono Usuelli e Micheli - A oggi Anas è l'unico soggetto che possa gestire il viadotto costruito sulla Statale 36 in località Isella a Civate, facendosi carico delle opere di manutenzione con le competenze specifiche necessarie».