Un pranzo con sorpresa per ringraziare tutti i volontari dell'Air Show a Varenna

Il "Centro Lago di Como Air Show", andato in scena sabato 28 e domenica 29 settembre, ha registrato un successo senza precedenti, raccogliendo commenti entusiastici grazie alle spettacolari evoluzioni proposte dalle leggendarie Frecce Tricolori e dai piloti degli aerei acrobatici, dell'elicottero Sar dell'Aeronautica e degli idrovolanti dell'AeroClub di Como, che si sono esibiti nel corso della manifestazione.

Una magnifica festa dell'aviazione, regalata dall'Aeronautica Militare, in un contesto paesaggistico particolarmente suggestivo, là dove il lago, i monti, le luci e i colori tipici del Lario hanno saputo evocare le quinte di un teatro mozzafiato con gli attori protagonisti a volteggiare nei cieli di Varenna, Bellagio, Menaggio e Tremezzina.

Secondo molti, si è trattato del più grande spettacolo mai visto sul Lago di Como e tra i più belli delle Frecce Tricolori - che pure vantano un ricco carnet di Air Show in Italia e all'estero - alla realizzazione del quale ha concorso un elevato numero di addetti alla sicurezza e al migliore svolgimento della due giorni. Basti pensare che, sul solo territorio comunale di Varenna, sono state schierate circa 110 persone sia sabato, sia domenica.

Tra loro molti volontari che, uniti da un forte spirito di squadra, hanno lavorato con abnegazione, senza ricevere compensi né riconoscimenti particolari. Alpini, Protezione Civile, Polizia Locale, Prefettura, Questura, Polizia Stradale, Carabinieri (anche in congedo), Guardia di Finanza, Areu 118, Croce Rossa, Navigazione, Aeroclub, Canottieri Lecco, personale del Comune di Varenna e dell'Amministrazione provinciale, Vigili del Fuoco e I Laghee con le Lucie, si sono prodigati per rendere attuabile un evento tanto imponente, reso più complesso dalla caratteristica morfologia del territorio.

Ed è proprio a questi uomini e donne che gli organizzatori del "Centro Lago di Como Air Show" intendono rivolgere un grazie, non solo di cuore. "Mezzogiorno del ringraziamento" è infatti il titolo coniato per il pranzo con sorpresa che si terrà sabato 26 ottobre 2019 alle ore 12, in un'ambientazione incantevole e unica: il parco dell'Agriturismo Castello di Vezio, messo a disposizione dai proprietari con estrema generosità. All'appuntamento conviviale saranno invitati tutti coloro che hanno dato il proprio apporto per rendere concreto il sogno di riportare le mitiche Frecce Tricolori sul Lago di Como.