Varenna: da lunedì riaprono il cimitero e la piattaforma ecologica

Il Comune di Varenna ha disposto, in ossequio al recente Dcpm, la riapertura dal 4 maggio 2020 del cimitero e della piattaforma ecologica, quest'ultima secondo gli orari ordinari (lunedì 8.30-10.30, mercoledì 8.30-10.30, sabato 9-14).

L'accesso alla popolazione sarà consentito solo nel rispetto delle norme igieniche e del distanziamento sociale: sarà obbligatorio l'uso della mascherina e il mantenimento delle distanze interpersonali e sarà strettamente vietata la formazione di assembramenti.

Piattaforma ecologica: un ingresso alla volta

In particolare, alla piattaforma ecologica sarà consentito l'ingresso di una persona alla volta. Inoltre, continua la sospensione della sosta regolamentata con disco orario nella piazzetta Pierantonio Cavalli a Fiumelatte e in via Fermi a Olivedo fino al 31 maggio

2020.

«La sospensione della sosta con disco orario - spiega il sindaco Mauro Manzoni - vuole favorire la sosta della popolazione residente che, in questo periodo, vede limitata la mobilità personale per via delle diverse disposizioni governative e regionali per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19».