Usi e benefici della bava di lumaca

Sempre più spesso si sente parlare della bava di lumaca come prodotto “miracoloso” per la pelle e i capelli, grazie all’effetto purificante, contro rughe e cicatrici. Grazie a tutte le sue proprietà infatti, trova sempre maggior impiego in campo cosmetico e medico/estetico, e sono sempre più diffuse le creme a base di bava di lumaca. Si tratta di una sostanza molto nutriente e idratante ricca di vitamine, proteine e amminoacidi. Un vero e proprio integratore multivitaminico per il benessere di pelle e capelli.

La bava di lumaca è un rimedio dalle origini antiche, sempre più impiegato nella preparazione di cosmetici e vari prodotti per pelle e capelli. Ma solo a partire dagli anni '80, ha iniziato a diffondersi pienamente a livello commerciale, per poi avere una crescita notevole solo negli ultimi dieci anni.

Bava di lumaca: che cos’è?

Per bava di lumaca si intende la secrezione che questo mollusco rilascia ogni volta al suo passaggio. Si tratta di un concentrato di sostanze dalle proprietà nutritive e idratanti, che le lumache producono per aderire alle superfici, affinché l’animale si possa spostare anche in verticale. Ricordiamo che le proprietà della bava di lumaca, possono differire a seconda della varietà di mollusco, perché la bava è anche sintomo di adattamento alle condizioni dell'ambiente di riferimento.

Negli anni questa sostanza ha catturato l’attenzione soprattutto nell’ambito della cosmesi, perché ricca di sostanze molto utili alla nostra pelle. La secrezione infatti, contiene alti livelli di collagene, elastina, acido glicolico, vitamine A ed E. Tutti elementi noti per le loro proprietà protettive, disinfiammanti e stimolanti per la pelle.

Proprietà e usi

Alla bava di lumaca sono stare riconosciute diverse proprietà utili al benessere della pelle e dei capelli. Il principale beneficio deriva dall'effetto antiossidante, dovuto alla concentrazione di vitamina E, che permette di contrastare l'invecchiamento della pelle, riducendo quindi i segni del tempo, come rughe e macchie. Grazie alla presenza di collagene, vitamine e proteine, la bava di lumaca è anche utile per il trattamento di piccole cicatrici e smagliature. Collagene ed elastina infatti, contribuiscono alla rigenerazione dell'epidermide, rendendola più liscia e sana. La bava di lumaca aiuta anche a normalizzare la produzione eccessiva di sebo (responsabile di brufoli e punti neri), regolando e proteggendo la pelle.

La bava di lumaca è solitamente disponibile in crema, e viene applicata direttamente sulle zone da trattare. Mentre per i capelli, il trattamento prevede l'utilizzo di impacchi o balsami rigeneranti.

