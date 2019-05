Olio di cocco: usi e benefici

L'olio di cocco è un prodotto naturale estratto dall'omonimo frutto, ricco di acido laurico e acidi grassi essenziali, è tra gli oli vegetali quello con minore quantità di adici grassi insaturi. Ha proprietà antiossidanti efficaci per contrastare e rallentare l'invecchiamento cutaneo, idratare la pelle e nutrire i capelli sfibrati. L'olio di cocco è quindi ricco di sostanze nutritive e benefiche per il benessere del nostro corpo. Sembra offrire ottimi risultati per contrastare dermatiti, herpes e acne.

Prodotto in India, Filippine e Indonesia, viene impiegato essenzialmente in ambito cosmetico e culinario, soprattutto per quanto riguarda la preparazione di cibi e pietanze dal sapore esotico.

Se le sue proprietà e i suoi benefici in campo cosmetico sono ormai confermati, sul suo uso in cucina ci sono ancora dubbi.

Olio di cocco in cucina

Per molti anni l’olio di cocco è stato considerato nocivo per il corpo umano, a causa della grande quantità di grassi saturi che contiene. Proprio per questo motivo non è molto adatto ad un'alimentazione sana. È infatti preferibile utilizzare olio extravergine di oliva, e sporadicamente una ridotta quantità di olio di cocco. Uno sporadico uso, non pare dia problemi alla salute, a patto che non ci siano patologie cardiocircolatorie, colesterolo e trigliceridi alti.

Nonostante sia sconsigliato, viene comunque usato in ambito culinario some sostituto del burro, nella preparazione di dolci, e per ricette salate e crudiste. Il consiglio è quello di limitare l’uso in cucina e usare esclusivamente in campo cosmetico.

Usi e benefici dell’olio di cocco

Se l’olio di cocco non sembra essere una valida alternativa in cucina, non si può dire lo stesso per il suo uso in campo cosmetico. Usi dell'olio di cocco:

Rimedio per mani secche e screpolate

Crema antismagliature, grazie al suo potere elasticizzante

Struccante, consistenza grassa scioglie il trucco anche waterproof

Trattamento per capelli secchi e danneggiati

Crema da notte per viso, ammorbidisce e idrata la pelle. Viene utilizzato anche come crema corpo dopo la doccia

Crema post rasatura molto economica e di maggiore qualità, rispetto a molte presenti sul mercato

Come l'olio di argan, anche l'olio di cocco ha i suoi benefici:

Allevia rossori cutanei e dermatiti

Antinfiammatorio e antibatterico, efficace per distruggere virus e batteri

Aiuta a mantenere bilanciata la microflora batterica

Permette il corretto assorbimento e assimilazione delle vitamine, migliorando la salute di ossa, denti, capelli e pelle

Utilizzato per la guarigione delle ferite

Può aiutare a bilanciare gli ormoni, perché è una grande fonte di acidi grassi sani da cui vengono prodotti gli ormoni

Dove trovare l’olio di cocco a Lecco

- Bottega Verde Via Giovanni Amendola, 125 Lecco

- Natura Sì Via Montegrappa, 12G Lecco