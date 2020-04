Coronavirus e lockdown, come sfruttare al meglio gli spazi esterni

L'emergenza Coronavirus e le norme anti-contagio impongono rigorosamente a tutti, bambini ed adulti, di restare in casa. Per godere del sole e del tepore primaverile una soluzione c'è, soprattutto se si ha la fortuna di avere un giardino o un terrazzo, o anche un semplice balcone.

Avere un qualunque tipo di spazio esterno alla propria abitazione è proprio una vera fortuna, in quanto, se ottimizzato e valorizzato nel modo migliore, tale ambiente potrebbe essere considerato come un vano in più della casa. L’importante è riuscire ad organizzare in maniere ordinata lo spazio a nostra disposizione, in base alle nostre necessità. Bastano pochi accorgimenti per trasformare questi spazi in luoghi da vivere con il massimo benessere, per mangiare o per lavorare, o per leggere un libro.

Come arredare lo spazio esterno

Che abbiate a disposizione ampi spazi o pochi metri quadri, l'importante è distinguere una zona funzionale da quella dedicata al relax, in modo da poter gestire meglio le varie aree, così che, una volta posizionato l’arredamento mantenere l’ordine sarà più semplice.

Per arredare il giardino o la terrazza, si consiglia di scegliere materiali in grado di resistere agli agenti esterni, come sole, vento e pioggia, senza deteriorarsi. Il materiale più utilizzato è il legno, in quanto, per tonalità e stile, si adegua sempre bene all’arredo di un giardino o di un qualsiasi ambiente esterno.

Molto importante inoltre, affinché siano sfruttati nel modo corretto gli esterni, è la scelta degli elementi di arredo che meglio si adeguano allo spazio da arredare e alle singole necessità. Prima di procedere alla scelta però, è necessario gettare tutto ciò che è superfluo e inutile, dalle piante rinsecchite, ai contenitori di plastica: tutto ciò che è stato accumulato sul balcone o terrazzo va rigorosamente eliminato.

La primavera è sicuramente il momento migliore per dedicarsi alla cura degli spazi esterni, procedendo con la sistemazione delle piante, eventualmente acquistandone di nuove, scegliendo per le fioriere soluzioni nuove e poco ingombranti. Il maggior tempo a disposizione per il lockdown ci offre sicuramente l'occasione per procedere anche ad una riverniciata delle inferriate.

Per quanto riguarda l'arredamento, è possibile scegliere tra una vastissima gamma di prodotti che possono essere tavolini, divanetti di piccole dimensioni, ombrelloni, mobili contenitori e panche portaoggetti. Le soluzioni per rendere unico e confortevole qualsiasi spazio all’aperto, anche molto piccolo, sono infinite. Sempre bene una tenda o un gazebo, in base allo spazio, e ovviamente qualcosa di comodo su cui sedersi. Quando si decide di arredare uno spazio esterno, è fondamentale seguire anche un certo stile attraverso l’oggettistica, utilizzando cuscini, tendaggi e un particolare tipo di illuminazione. L'uso di oggetti fai da te per esempio, è in grado di rendere più accoglienti ed originali tutti gli ambienti sia interni che esterni.

Se avete bambini prestate la massima attenzione a non lasciare sedie o tavolini in prossimità delle ringhiere e/o dei parapetti.

Se invece nella vostra cosa non ci sono terrazzi o spazi esterni, per godere del sole basterà una semplice finestra: per il comfort sarà sufficiente girare in maniera strategica il divano o la poltrona e orientare diversamente la scrivani