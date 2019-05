Pulizie di primavera: consigli per eseguirle al meglio

La bella stagione è ormai alle porte, le giornate si allungano e arriva il momento delle pulizie di primavera. Finestre spalancate, aspirapolvere in mano e iniziamo a dare una una bella pulizia agli ambienti di casa.

Nonostante questa incombenza periodica, se si seguono piccoli accorgimenti, nel giro di pochi giorni la vostra casa tornerà a splendere. È solo una questione di organizzazione mentale. Basterà stilare una lista con tutte le cose da fare, mettendole in ordine di priorità, magari iniziando con quelle che ci preoccupano di più. È necessario procurarsi un'attrezzatura base, uno spray multiuso per fare le pulizie in modo più accurato, e un'aspirapolvere dalle testine intercambiabili.

Consigli per le pulizie di primavera

Quando arriva la primavera la nostra voglia di rinnovamento ci porta anche a pulire e rinfrescare la casa. Per evitare di rendere il lavoro ancora più faticoso, è bene organizzarsi per dividere le pulizie in tappe, magari occupandosi di una stanza per volta.

Innanzitutto è utile stilare una tabella di marcia per essere organizzati sin dall'inizio, evitando di perdere tempo e stabilendo le giuste priorità. Fare una stanza alla volta vi eviterà inoltre di lasciare lavori non terminati. In questo modo avrete la soddisfazione di vedere una stanza in ordine, e avrete la sensazione che i vostri sforzi sono stati validi.

Prima di iniziare le pulizie, sarà necessario eliminare gli oggetti inutili. Basterà munirsi di scatoloni per suddividere gli oggetti da conservare, mettere in vendita e regalare. Così facendo, la stanza sarà pronta per essere ordinata e pulita da cima a fondo, utilizzando panni in microfibra e scopa a vapore. Occuparsi poi di tende, tappeti e divani, e pulire il pavimento utilizzando prodotti multiuso a partire da ingredienti molto semplici come bicarbonato di sodio, acido citrico e sapone naturale.

Se si ha un giardino occorre non trascurarlo: ordinare le aiuole e dare una bella ripulita ai lampioni. Con una idropulitrice si pssono rinfrescare i vialetti e le tende.

