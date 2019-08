Rimedi naturali contro le scutigere

La scutigera è uno degli animaletti che di frequente troviamo all’interno delle abitazioni, soprattutto quando arriva la bella stagione. Si tratta di un insetto molto veloce ma innocuo, che genera sempre apprensione per via del suo corpo caratterizzato da 15 paia di zampe.

La prima cosa da fare quando si incontra una scutigera per casa che corre velocissima sul pavimento, è non farsi prendere dal panico.

Vediamo qualche consiglio utile.

Cos’è la scutigera?

Si tratta di un artropode chilopode tipico delle aree mediterranee, dotato di 15 paia di zampe. Dall'andamento velocissimo e uniforme, viene definito infatti come centopiedi.

Amante degli ambienti domestici soprattutto in estate, si nutre di insetti e piccole aracnidi, e può avere dimensioni variabili, che vanno dai pochi centimetri fino ai 20.

Per la sua configurazione fisica, la scutigera riesce a muoversi velocemente sulle superfici anche in verticale.

Essendo una cacciatrice provetta, quando individua la preda, la raggiunge in modo veloce e silenzioso, dopodiché inietta una sostanza velenosa con le due zampe anteriori, per poi consumarla.

Nonostante sia poco gradevole alla vista, la scutigera è innocua per la salute dell'uomo. Naturalmente, vanno considerate ipersensibilità personali e allergie pregresse, capaci di renderne più gravi gli effetti.

Rimedi contro le scutigere

Come abbiamo detto, la scutigera è un animaletto pacifico e innocuo per la salute dell’uomo. Anzi, la sua presenza in casa può risultare molto utile, poiché nutrendosi di moltissimi insetti ben più fastidiosi, può rappresentare un valido alleato.

È tuttavia comprensibile il desiderio di non dover condividere i propri spazi con un ospite di questo tipo, soprattutto quando genera timore o preoccupazione eccessiva. In questi casi, è possibile adottare numerosi rimedi naturali che, non impattando negativamente sull’esistenza di questa utile specie, permetteranno di tenerla a debita distanza dalle stanze.

Il primo rimedio utile è la deumidificazione, in quanto le scutigere non amano gli ambienti secchi, ma prediligono ambienti umidi per poter sopravvivere. Provvedere poi alla chiusura di eventuali crepe nel muro, e installare zanzariere su porte e finestre.

Se le scutigere sono già presenti in casa, adottare le dovute precauzioni per evitare eventuali morsi, e ricorrere al classico sistema della ciotola in vetro o in plastica trasparente: dopo aver coperto la scutigera sul pavimento o sulla parete, si fa scorrere un foglio di carta sotto al contenitore e si trasporta tutto in giardino.

Tra i principali rimedi naturali ci sono i chiodi di garofano, la polvere di caffè bruciata e il pepe di cayenna, da distribuire nei luoghi strategici della casa.

È fondamentale anche una perfetta pulizia delle superfici, aggiungendo al proprio detergente qualche goccia di Tea Tree Oil. In caso di infestazione con decine di esemplari, sarà necessario richiedere l’aiuto di professionisti.