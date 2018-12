Incendio nei boschi vicino Campsirago, intervento di Vigili del Fuoco e volontari

Doppio incendio oggi pomeriggio, mercoledì, nei boschi della Brianza Lecchese. Il primo episodio si è verificato sulle colline di Campsirago verso il Monte San Genesio, nel territorio comunale di Olgiate Molgora, dove è stata devastata una parte consistente di vegetazione.

Sul posto, insieme ai Vigili del fuoco di Lecco, anche i volontari delle squadre antincendio della Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino. Il rogo si è propagato verso le 16. Grazie al pronto intervento degli operatori le fiamme verso le 19 erano per fortuna in via di spegnimento.

Nella stessa ora si è però propagato un altro incendio nei boschi di Tabiago, frazione di Nibionno. Anche in questo caso sono al lavoro i Vigili del Fuoco per cercare di sedare le fiamme. Due interventi non facili anche considerando la tipologia del territorio.