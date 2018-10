Dopo i danni del maltempo riaperte la salita per Galbiate, via De Gasperi al Lavello e la Provinciale per Valbrona

Sono state riaperte nella tarda mattinata di oggi, mercoledì, le vie De Gasperi a Calolziocorte, e la via per Galbiate a Garlate. Dopo due giorni di chiusure provvisorie per rimediare a disagi e danni del maltempo - in particolare per rimuovere alberi caduti e rami pericolanti - poco prima di mezzogiorno di oggi, mercoledì, è stata riaperta alla viabilità la strada che dal centro di Garlate sale verso Galbiate. Intorno alle 13 sono stati invece tolti i cartelli di divieto di transito da viale De Gasperi, in zona Lavello a Calolziocorte, come confermato dall'assessore alla Protezione civile Cristina Valsecchi, intervenuta sul posto con i volontari.

«Ora la strada è riaperta, sicura e la situazione viabilistica più tranquilla - ci ha detto Cristina Valsecchi contattata telefonicamente alle 14.30 - Ci spiace per i disagi alla viabilità di questa mattina e di ieri, ma era necessario intervenire vista la situazione di emergenza. Gli alberi caduti sono stati rimossi, altri pericolanti abbattuti, . Abbiamo chiamato Enel per sollecitare intervenit dopo i black-out dei giorni scorsi. Rimaniamo ancora in allerta per le prossime ore. Intanto ringrazio i volontari per il lavoro fatto».

Riaperta la SP 46 da Oliveto a Valbrona, ancora limiti al transito a Vignola

Da ieri sera riaperta anche la strada Provinciale 46 che da Oliveto Lario conduce a Valbrona, chiusa da domenica per caduta massi. Resta invece ancora vietato al transito il tratto della Provinciale 60 a Vignola di Galbiate. Questa strada potrebbe riaprire venerdì.