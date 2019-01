La SP177 tra Calolzio e Torre chiusa mezza giornata per recuperare il camion piombato nella scarpata

Via Mandamentale chiusa mezza giornata per recuperare il camioncino piombato per 40 metri nella scarpata sottostante. La Provincia di Lecco ha emesso oggi un'ordinanza che prevede la chiusura al traffico della SP177 dalle ore 7 alle 13 di domenica 3 febbraio (e comunque fino al termine delle operazioni). Si tratta della salita che collega Calolziocorte con Torre De' Busi, dal PK 25+000 al PK 24+900, dal civico 75 al confine tra i due comuni.

Proprio qui venerdì, nei pressi di una curva, il mezzo pesante guidato da un settantenne bergamasco aveva sbandato abbattendo il guard rail e uscendo di strada fino alla caduta nella vegetazione. Per fortuna l'autista se l'era cavata con ferite non gravi. Dopo le operazioni di soccorso in codice giallo, Carabinieri e Polizia locale erano intervenuti per i rilievi dell'incidente e per mettere in sicurezza la carreggiata. Subito si era capito che le operazioni di recupero del veicolo sarebbero state impegnative.

L'intervento con gru e macchinari necessari per la rimozione scatterà dunque domenica. La giornata festiva è stata scelta per limitare i disagi alla viabilità. I percorsi alternativi durante la provvisoria chiusura della SP177, ricordano gli uffici provinciali, sono in particolare SP639 e la SP342.