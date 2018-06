Ladri tentano furto in casa durante partita dei Mondiali, pensionato li fa fuggire

Hanno cercato di entrare in un’abitazione in pieno pomeriggio mentre il padrone di casa stava vedendo una partita dei Mondiali di calcio. Ma proprio la prontezza del pensionato che si è avvicinato alla porta d’ingresso insospettito da alcuni rumori li ha spinti a desistere e a fuggire. Il tentativo di furto si è verificato martedì pomeriggio in via Galli a Calolziocorte, a pochi passi dalla stazione ferroviaria e dal centro città, mentre l’uomo stava guardando la sfida tra Colombia e Giappone in compagnia del figlio.

«Erano da poco passate le 15 e io stavo guardando tranquillamente i Mondiali in Russia - racconta Antonino Russo, ex ferroviere molto conosciuto in città - Alla fine del primo tempo mio figlio è uscito per andare a fare alcune commissioni e io sono rimasto in casa con mia moglie. Ho continuato a guardare la Tv, quando, a un tratto ho sentito alcuni rumori insoliti e continui». Al momento il pensionato calolziese non si è preoccupato più di tanto, poi però si è insospettito e ha cercato di capire il motivo di questi rumori avvicinandosi alle finestre e alla porta.

Proprio il suo gesto di raggiungere l’ingresso provocando a sua volta alcuni rumori e chiedendo se ci fosse qualcuno ha messo in allerta i ladri che sono così scappati. «Ho trovato la porta di casa scassinata con la maniglia forzata - racconta Antonino Russo - in quel momento è rientrato anche mio figlio e probabilmente sia la mia presenza, sia l’arrivo di altre persone nella palazzina hanno fatto desistere i ladri che vista l’ora pomeridiana speravano forse di non trovare nessuno in casa. Io comunque non li ho visti, ho solo trovato la brutta sorpresa della porta rotta». Un passante ha notato tre uomini sospetti andarsene velocemente, ma non ci sono certezze sul fatto che fossero proprio i tre malintenzionati in fuga. «La situazione nella zona tra via Galli e la stazione non è tranquilla - conclude il calolziese - negli appartamenti vicini a casa mia ci sono stati già due furti».