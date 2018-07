Abbadia, una zona del paese rimane senza internet

Guasto agli impianti, salta Internet. Ad Abbadia Lariana il disagio è stato vissuto negli ultimi giorni da una ventina di famiglie della zona tra i Mulini e San Rocco, rimaste senza linea telefonica fissa e dunque senza possibilità di far funzionare modem e router.

L'operatore gestore della rete ha già fatto sapere che interverrà per riparare il guasto nella giornata di lunedì. La zona colpita è, insieme alla frazione di Borbino alta, una delle più penalizzate del paese per quanto riguarda la connessione internet, a causa di un impianto vecchio, lontano dalle centrali, che garantisce una velocità di navigazione bassissima. Anche ad Abbadia, dunque, si attende come manna dal cielo la posa dei cavi per la fibra ottica.

«Dovrebbero cominciare nei prossimi mesi e durare sino alla fine del 2019, coprendo l'intero paese» ricorda il vicesindaco Domenica Aiello.