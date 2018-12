Accoltellato fuori da casa a Merate, individuati gli aggressori

I Carabinieri di Merate hanno individuato gli aggressori del 42enne che nella tarda serata di sabato ha rischiato la vita dopo essere stato accoltellato sotto la propria abitazione in Via De Gasperi a Novate, frazione di Merate.

Si tratta di due cittadini italiani, uno più giovane della vittima e l'altro sui 60 anni, fuggiti dopo il fatto di cronaca e rintracciati qualche ora più tardi. Entrambi avrebbero precedenti per reati di droga.

L'esatta dinamica dell'episodio è ancora sotto la lente d'ingrandimento dei militari, non è chiaro se i fendenti siano stati sferrati al culmine di una violenta lite o se sia trattato di un vero e proprio agguato.

L'uomo, padre di tre figlie, era stato soccorso in strada e trasportato in ospedale in codice rosso con l'elicottero del Sant'Anna di Como. Le sue condizioni, fortunatamente, sarebbero migliorate nel corso della nottata tanto da farlo dichiarare fuori pericolo.