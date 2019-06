Insulti, minacce e violenza, fino alle coltellate: attimi di follia a Pradello

Accuse, spintoni, minacce, fino al colpo con il taglierino. Emergono i dettagli dell'alterco che ha portato, nel pomeriggio di giovedì, all'accoltellamento di un 33enne all'interno dello spiazzo a lago di Pradello (a cavallo tra Lecco e Abbadia Lariana), sempre molto frequentato durante il periodo estivo e dove, in quel momento, si trovavano una cinquantina di persone. Stando quanto riferito da alcuni testimoni oculari, l'alterco sarebbe nato quando l'uomo accoltellato, che si trovava in compagnia di alcuni amici ed era forse in stato di ebbrezza alcolica, avrebbe aggredito verbalmente il "contendente", accusato di aver rivolto delle battute sgradevoli ad alcune ragazze nei giorni precedenti.

Dalle parole alle coltellate

Dalle parole si è passati ai fatti quando il 33enne, superata la fase verbale, ha messo le mani addosso al giovane, facendolo cadere dalla sdraio: a quel punto, quest'ultimo ha estratto dallo zaino un taglierino, con cui ha provocato una ferita, fortunatamente superficiale, al collo e all'addome dell'uomo, salvo darsi a una precipitosa fuga a bordo della sua autovettura. Intervenuti sul posto, gli agenti della Polizia di Stato e i carabinieri hanno raccolto la testimonianza e acqusito le immagini scattate dai presenti all'autovettura del fuggitivo.

Il ferito, residente in città, è stato soccorso dal personale della Croce rossa di Lecco, con l'appoggio di un'automedica inviata da Areu. Fortunatamente, nonostante il tipo di aggressione subita, le sue condizioni non sono preoccupanti: ferite alla parte alta del corpo, che ne hanno reso necessario il trasporto in ospedale, ma in codice verde.