Sorpreso con 35 grammi di cocaina, giovane ai domiciliari

Sorpreso con una discreta quantità di cocaina, spacciatore nei guai. Sabato 6 luglio i Carabinieri della Stazione di Oggiono hanno arrestato B.E.G., 25enne cittadino del Marocco, regolare in Italia e domiciliato in provincia di Como, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, impegnati in attività di controllo del territorio nel comune di Sirone, hanno intercettato, fermato e sottoposto a perquisizione la Golf condotta dal giovane (già noto alle forze dell'ordine), risultata intestata a un prestanome 54enne della provincia di Milano. B.E.G. è stato trovato in possesso di 35 grammi di cocaina, già confezionata in dosi, e della somma contante di 515 euro ritenuta provento dell'attività di spaccio.

L'operazione si colloca nel contesto della più ampia attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti che da tempo i Carabinieri del Comando Provinciale stanno eseguendo, con particolare riferimento alle zone maggiormente frequentate da giovani dediti al consumo di droghe.

Nella mattinata di oggi, lunedì, l'arrestato è stato condotto al Tribunale di Lecco per il giudizio direttissimo a seguito del quale il giudice, nel convalidare l'arresto, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.