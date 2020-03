Evade dai domiciliari, «non sopportavo mia madre»: arrestato

Evade dagli arresti domiciliari perché non va più d'accordo con la madre e lo confessa ai Carabinieri, ma viene nuovamente arrestato e finisce ancora ai domiciliari.

Davvero paradossale la vicenda che ha coinvolto un 23enne cittadino boliviano regolare sul territorio nazionale. Il giovane, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, lo scorso 28 febbraio si era allontanato dall'abitazione della mamma. Nella giornata di mercoledì 4 marzo, il 23enne si è presentato di sua spontanea volontà alla stazione dei Carabinieri di Lecco, riferendo che non intendeva più restare nella citata dimora per via di incompresioni caratteriali con il genitore.

I militari non hanno potuto fare altro che arrestarlo per evasione. Questa mattina il giovane è stato condotto in Tribunale a Lecco per il giudizio direttissimo: il giudice, dopo avere convalidato l'arresto, ha nuovamente disposto la detenzione domiciliare. Non è dato sapere, al momento, se ancora in compagnia della madre.