Follia a Dervio: numeri da rally all'incrocio della Provinciale in piena notte

Bloccano l'auto in mezzo sulla Provinciale 72, in mezzo all'incrocio principale nel centro di Dervio, e iniziano a prodursi nei cosiddetti "drift" con le proprie auto da tuning. Il tutto in sprezzo ai pericoli che avrebbero potuto arrecare ad altri automobilisti in transito lungo la SP72.

L'episodio è avvenuto domenica notte intorno alla 1 ed è stato denunciato dal sindaco del comune altolariano Stefano Cassinelli, che ha diffuso il video immortalato dalle telecamere di videosorveglianza. Immagini che non lasciano margine a dubbi sulla "bravata" dei due conducenti. L'auto che effettua il "drift" principale è una Bmw, ma entrambi i soggetti protagonisti sono stati identificati dalla Polizia locale proprio attraverso le riprese.

Cassinelli: «Tolleranza zero contro i fenomeni da baraccone»

L'incrocio è quello tra la SP72 e Via Invernizzi e Via Martiri della Liberazione, la strada che conduce al Municipio. «Questa Amministrazione non intende accettare comportamenti irrispettosi della civile convivenza e della legge - commenta duramente Cassinelli - I "fenomeni da baraccone" che hanno fatto questo show sono stati individuati e sanzionati oltre che subire decurtazione di 12 punti e 7 punti dalla patente. Stiamo intensificando anche il contrasto alla droga, una piaga che preoccupa le famiglie, e nei prossimi mesi aumenteremo i controlli, anche se le forze in campo sono ridotte questi restano punti prioritari per l'amministrazione».