I carabinieri ascoltano i cittadini: anche a Garlate uno "sportello" per la sicurezza

Uno sportello di ascolto dei cittadini dedicato alla sicurezza. Anche Garlate aderisce all'iniziativa proposta dall'Arma per avvicinare ancora di più i carabinieri alla popolazione attraverso l'attivazione di questo servizio di ascolto presso i municipi, compresi quelli del nostro territorio. Un'iniziativa appena avviata anche a Dervio e Ballabio, solo per fare alcuni esempi.

«L’intento - fa sapere l'Amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Conti - è quello di dare vita a un servizio di ascolto finalizzato ad incrementare il senso di vicinanza dell’Arma nei confronti della popolazione e a fornire ai cittadini, in particolare alle fasce deboli, vale a dire anziani e persone sole, consigli utili su come evitare di cadere vittime di truffe e raggiri. Sarà l’occasione per segnalare eventualmente anche situazioni o problematiche particolari».

A partire da dicembre, presso il Municipio di Garlate, in via Statale 497, entrerà in funzione lo sportello di ascolto con la presenza di un militare della Stazione dei Carabinieri di Olginate ogni terzo venerdì del mese, dalle ore 11 alle 12. Il primo appuntamento è quindi per venerdì 21 nella sala consiliare a piano terra.