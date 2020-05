Disgaggio effettuato: riaperta la Provinciale 72 tra Varenna e Bellano

Un sospiro di sollievo per i tanti automobilisti che ogni giorno percorrono la Provinciale 72 a lago tra Varenna e Bellano. L'incubo, ricorrente negli ultimi anni, di dover ricorrere necessariamente alla Statale 36, è durato infatti soltanto mezza giornata.

La strada è stata riaperta al transito dei veicoli nel tardo pomeriggio, a distanza di circa otto ore dalla caduta di massi sulla carreggiata. La zona interessata dalla frana è in località Bogino. Giovedì mattina la Provincia di Lecco aveva subito interdetto la SP72 in quel punto, attorno al pk 70, consentendo le operazioni di rimozione dei massi da parte dei Vigili del fuoco e di valutazione del rischio da parte dei tecnici provinciali, con l'ausilio di rocciatori.

Le operazioni di disgaggio, in particolare di materiale pericolante a un'altezza di circa 20 metri dalla strada, sono proseguite nel corso del pomeriggio, concludendosi intorno alle 18.30. Le reti paramassi sono state correttamente ripristinate, motivo per il quale la SP72 tra Varenna e Bellano è stata riaperta in piena sicurezza per gli utenti.