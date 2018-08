Cade all'Alpe Giumello: spavento per una bimba di quattro anni

Grande spavento, nel primo pomeriggio di oggi, domenica, a Casargo. In località Alpe Giumello una bimba di quattro anni è rimasta vittima di una caduta accidentale che avrebbe potuto avere serie conseguenze.

L'incidente è avvenuto intorno alle 13. In suo soccorso è giunta l'ambulanza della Croce rossa di Premana. La piccola, rovinando a terra, ha riportato una ferita alla fronte ed è stata successivamente trasportata all'ospedale Manzoni di Lecco con un codice giallo. Per fortuna le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.