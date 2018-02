Bobbio, soccorsi al lavoro sulle piste: due sciatori infortunati

A differenza di quanto accaduto sabato, quando tre sciatori sono rimasti infortunati, non è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso, ma ancora una volta è stato necessario l'intervento del personale medico sulle piste da sci dei Piani di Bobbio, dove almeno due utenti sono rimasti infortunati. D'altronde, la gradevole domenica ha richiamato in quota parecchia gente e questo ha innalzato il rischio d'incorrere in delle noie fisiche.

Poco dopo le ore 11.15 il Soccorso di Introbio è dovuto entrare in azione per prestare le necessarie cure a un uomo di 27 anni, trasportato in codice giallo presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco.

Dopo circa un'ora, appena passate le 12.20, è invece entrato in azione il personale medico della Croce Rossa di Ballabio, che ha soccorso due persone, due giovani ragazzi di 20 e 22 anni, su una delle frequentatissime piste valsassinesi; anche in questo caso i soccorsi sono stati accettati presso il nosocomio lecchese in codice giallo.