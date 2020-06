Cronaca Brivio / Via Vittorio Emanuele II, 22

Denunciato dai carabinieri l'uomo che ha appiccato l'incendio al municipio di Brivio

Si tratta di un 65enne residente in paese. Ancora in corso le indagini per fare luce sulle motivazioni del gesto che sarebbe riconducibile a uno stato di alterazione dell'uomo