Cade dalla bici a Introbio, è grave: elisoccorso in azione

Elicottero in volo nella serata di domenica per soccorrere un 60enne caduto in bicicletta a Introbio, in una zona impervia poco sotto la Via per Biandino.

L'incidente è avvenuto intorno alle 20. Ricevuta la chiamata, la centrale operativa di Areu ha allertato una squadra della XIX Delegazione del Soccorso alpino e l'ambulanza del Soccorso Introbiese. Da Como si è alzato in volo l'elicottero che ha raggiunto la zona intorno alle 20.25.

L'uomo coinvolto avrebbe riportato nella caduta ferite serie. Non è escluso si possa trattare di un concorrente della Introbio-Biandino svoltasi oggi, o di qualcuno salito in Biandino proprio per la gara, tradito dal sentiero durante la discesa verso casa. Il 60enne è stato trasportato all'ospedale Manzoni in codice rosso.