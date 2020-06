Massi sulla strada a Hoè Superiore, in azione i Vigili del fuoco

Vigili del fuoco in azione nella notte fra domenica e lunedì a Santa Maria Hoè. Le forti piogge hanno favorito infatti il distaccamento di massi di grosse dimensioni dalla montagna sulla carreggiata nella frazione di Hoè Superiore, in una zona boschiva.

Ad accorgersi dell'evento franoso è stato lo stesso sindaco Efrem Brambilla, impegnato in un giro di perlustrazione «e di controllo del territorio - ha commentato - non mi importa se poi qualche sciocco mi dà dello sceriffo».

È stato proprio Brambilla a intervenire per primo e ad allertare i Vigili del fuoco, intervenuti poi per liberare la strada e metterla in sicurezza.