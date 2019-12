Precipita dal canalone Comera: escursionista in gravi condizioni

Brutto incidente montano nella mattinata di domenica sul Resegone: un escursionista è infatti precipitato per diversi metri dal canalone Comera, picchiando violentemente la testa.

Sul posto si sono portati, una volta dato l'allarme, i tecnici del Soccorso alpino di stanza al Bione e i sanitari, con l'ausilio dell'elisoccorso inviato dal Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Le condizioni dell'uomo, che è stato recuperato e trasportato in ospedale, sono gravi: dalle prime informazioni raccolte, nella caduta l'escursionista ha infatti riportato un significativo trauma cranico.

In mattinata l'elicottero, proveniente da Como, è intervenuto anche a Morterone per soccorrere un uomo caduto e poi trasportato in codice giallo all'ospedale Manzoni di Lecco. Nessun trasporto, invece, per un 41enne ruzzolato sulle piste di sci di Bobbio, episodio per cui sono stati allerati gli uomini del Soccorso alpino.