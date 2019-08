Scivola e picchia la schiena: 60enne soccorso con l'elicottero

Fioccano gli incidenti montani in questa bella domenica di metà agosto. Ad Agueglio, nel territorio di Esino Lario, nel primo pomeriggio un uomo di 60 anni è scivolato in una zona impervia, provocandosi un trauma alla schiena.

Sul posto, inizialmente allertati in codice rosso, gli uomini del Soccorso Bellanese e poi il personale sanitario sull'elicottero da Como, per raggiungere l'uomo e trasportarlo in ospedale (in codice giallo). Ad Agueglio sono intervenuti anche gli uomini della XIX Delegazione del Soccorso alpino.

L'elicottero di Areu è entrato in azione anche poco prima della 15, questa volta proveniente da Sondrio, per un uomo caduto in Valsassina, poco distante dal Rifugio Casari. Allertato il personale del Cnsas di stanza a Barzio. Anche in questo caso si tratterebbe di un codice giallo.