Caduta massi, chiusa la Sp180 tra Calolzio e Carenno

Da ieri sera è chiusa la Strada provinciale 180 che collega Calolziocorte con Carenno, in particolare tra le località Gaggio e Oneta dove si è verificata una caduta massi. Sul posto, intorno alle 20, sono subito intervenuti i Vigili del fuoco, i tecnici della Provincia e la Protezione civile, oltre all'assessore del Comune di Calolziocorte Cristina Valsecchi.

Subito dopo la frana - favorita dalla pioggia e dal maltempo dei giorni scorsi - la Provincia di Lecco ha disposto la chiusura della strada per motivi di sicurezza e per permettere le operazioni di ripristino. Notevoli i disagi alla viabilità, soprattutto per i residenti di Carenno che al momento possono scendere a Calolziocorte solo tramite l'altra strada che passa da Sopracornola.

Questa mattina si è svolto un nuovo sopralluogo tecnico alla luce e la situazione è apparsa più probelmatica di quanto inizialmente previsto: il tratto di strada interessato dalla caduta massi resterà chiuso a tempo indeterminato. «Il Comune diramerà a breve un'ordinanza - fa sapere il sindaco di Calolzio Marco Ghezzi - L'area franata appartiene a un privato e si trova a poca distanza da un'altra, sempre privata, che aveva registrato altri cedimenti di terreno in passato. Serve un intervento importante per la messa in sicurezza, e quindi non saranno tempi brevi. Probabilmente occorrerà lavorare diversi giorni. Al momento la chiusura è disposta a tempo indeterminato con richiesta al privato di intervenire».

Nella serata di venerdì un altro smottamento si era verificato sempre nella frazione di Rossino, ma lungo la salita per Erve, con la strada ripulita e riaperta già nella prima mattinata di sabato.

