Rissa in stazione a Calolziocorte: identificate due persone

Rissa nei pressi della stazione a Calolziocorte: individuate dalle forze dell'ordine due persone. L'episodio è accaduto nel pomeriggio di oggi, lunedì, intorno alle 16, nella zona dell'interscambio ferroviario in Via Stoppani, già teatro in passato di spiacevoli fatti di cronaca. Protagonisti due immigrati, uno di nazionalità marocchina e l'altro senegalese, che in breve tempo sono passati dall'alterco alle mani in maniera molto violenta.

Lo scazzottamento non è passato inosservato ad alcuni agenti della Polizia locale di Calolzio impegnati in un pattugliamento dell'area. I vigili sono così intervenuti, allertando anche i Carabinieri della stazione cittadina. La rissa è stata sedata dalle forze dell'ordine, i due immigrati identificati e condotti successivamente in Questura a Lecco per l'accertamento dei dati forniti. Uno dei due è risultato inoltre in possesso di una modica quantità di stupefacente di tipo hashish.

«Ringrazio le forze dell'ordine per il costante controllo della stazione - ha commentato l'assessore alla Polizia locale del Comune di Calolziocorte, Luca Caremi - L'intervento di oggi è stato importante perché ha permesso di mantenere e garantire la sicurezza in una zona molto delicata».