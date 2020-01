Senzatetto entra a scuola forzando un ingresso e si addormenta in palestra

Ha forzato la porta della scuola per dormire all'interno della palestra. Quando questa mattina, mercoledì 15 gennaio, è stato scoperto dal personale dell'istituto si è dileguato poco prima che arrivasse l'ambulanza. Protagonista della vicenda un senzatetto che ha scelto come giaciglio improvvisato la scuola media di via Nullo, in particolare l'aula dove i giovani alunni praticano sport e attività fisica. Per dormire, l'uomo si sarebbe procurato anche un materassino. Appena lo hanno visto sdraiato a terra, temendo anche per la sua salute, i docenti hanno allertato sia il 118, sia i carabinieri.

Sul posto sono presto arrivati i Volontari del Soccorso di Calolzio in codice giallo, ma non è stato necessario alcun ricovero. Il senzatetto si era infatti alzato autonomamente abbandonando l'istituto pochi istanti prima. Le forze dell'ordine, giunte a loro volta a scuola proprio nell'orario di inizio delle lezioni, hanno avviato le verifiche necessarie per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e per individuare chi fosse il senzatetto. Sembra che il clochard avesse forzato nella notte una porta d'ingresso della scuola per trovare un luogo caldo dove riposare.