Vigile in servizio investito sulle strisce da un'automobile

Incidente questa mattina a Calolziocorte, in Via Padre Serviti 21. Un agente della Polizia locale del comando cittadino è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada.

L'episodio è accaduto poco prima delle 11. Immediata la chiamata al numero unico per le emergenze: sul posto sono state inviate l'ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio e l'automedica dell'Aat Lecco. In un primo momento le condizioni del vigile 56enne sono parse gravi, con una copiosa perdita di sangue da sotto il sopracciglio, ma per fortuna dopo le valutazioni dei medici sul posto è stato giudicato in codice giallo per il trasporto in ospedale, con un forte trauma cranico e dorsale (alla spalla).

Sul posto sono intervenuti - oltre al comandante della Polizia locale - i Carabinieri della stazione di Calolzio per ricostruire la dinamica dell'incidente. Chiuso al traffico un tratto di strada per consentire i rilievi. Secondo le prime testimonianze raccolte, il conducente dell'auto non avrebbe visto il vigile sulle strisce forse a causa del sole in faccia.