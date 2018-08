Colpisce una canoa in acqua, trauma cranico per ragazzino

Grande spavento nel pomeriggio di oggi a Mandello, sulla spiaggia in prossimità dei Giardini pubblici, per un ragazzino di 12 anni vittima di un incidente in acqua.

L'episodio si è verificato intorno alle 16. Il giovane avrebbe colpito fortuitamente un ostacolo mentre si trovava in acqua, probabilmente una canoa, con il capo.

Immediata la chiamata al 118 e l'arrivo sul posto dei volontari del Soccorso alpino di Mandello. Il 12enne ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo.

Poco più di un mese fa un episodio analogo, molto più grave, si era verificato al Moregallo: un ragazzo si era tuffato dalla galleria schiantandosi contro una canoa che galleggiava liberamente, procurandosi così traumi e fratture.