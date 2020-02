«Tre incendi in due settimane nel territorio domati grazie ai volontari»

In sole due settimane si sono verificati sul territorio valsassinese tre incendi di entità e risvolti differenti in ragione del contesto territoriale in cui si sono sviluppati, tutti rappresentanti un potenziale pericolo per la pubblica incolumità.

Prima nel comune di Barzio, a ridosso della funivia che porta ai Piani di Bobbio, con conseguente fermo dell’impianto e attivazione del pronto intervento dei volontari della squadra intercomunale della Comunità montana della Valsassina e dei locali gruppi comunali di Protezione Civile, con 15 volontari impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Qualche giorno dopo, nella stessa giornata si sono aperti altri due fronti, uno nel Comune di Pagnona a valle della Strada Provinciale 67 della Valvarrone e uno in Comune di Pasturo, con l’intervento rispettivamente di 50 volontari su Pagnona e 10 volontari su Pasturo.

«A nome di tutta la comunità desidero pertanto ringraziare pubblicamente tutti i volontari intervenuti che, con la loro disponibilità e professionalità, hanno contribuito a domare gli incendi e bonificare i terreni interessati dagli eventi - spiega il presidente della Comunità montana Valsassina Fabio Canepari - Colgo inoltre questa occasione per rimarcare una volta di più l'importanza del volontariato nel presidio del territorio attraverso l’attività di prevenzione e di lotta attiva agli incendi boschivi».