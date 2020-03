Dove ha colpito il Coronavirus nel Lecchese? Capoluogo con più casi, poi Calolzio e Merate. Un decesso a Civate

Lecco, Calolziocorte, Merate, con Galbiate lievemente staccata. E' questa la classifica dei quattro comuni della provincia più colpiti dal Coronavirus nel corso di questa prima fase dell'emergenza, che ha portato a riscontrare duecento casi su tutto il territorio. Il Lecchese, ottavo per numero di casi positivi in regione, ha nel suo capoluogo il comune con più malati della provincia (29), ma la vicina Calolziocorte (23) e l'altrettanto popolosa Merate (14) sono in doppia cifra al pari di Galbiate (10). Meno colpita, guardando i dati dell'Ats Brianza, la zona del Casatese, ma presso la casa di riposo di Perledo potrebbe essersi creato un focolaio preoccupante, che vedrebbe coinvolte oltre trenta persone.

Nella serata di giovedì 12, intanto, il sindaco di Civate, Angelo Isella, ha comunicato il decesso di una persona:

Cari Concittadini, devo purtroppo comunicare che un nostro concittadino è deceduto oggi in ospedale dopo essere stato ricoverato e riscontrato positivo al Coronavirus.

Mi unisco, insieme a tutta l’Amministrazione comunale e alla comunità di Civate, al cordoglio e al dolore dei famigliari.

Voglio ancora con più fermezza ribadire in questo tragico frangente anche per me molto doloroso, la necessità di seguire le indicazioni impartite, di restare a casa e di uscire solo per motivi di comprovata necessità.

Serve grande senso di responsabilità da parte di ognuno. Il Sindaco di Civate

Angelo Isella

Coronavirus: i dati del 12 marzo 2020 (16.30) Lecco 29 Calolziocorte 23 Merate 14 Galbiate 10 Malgrate 6 Olgiate Molgora 6 Oggiono 6 Brivio 5 Civate 5 Vercurago 5 Carenno 5 Valmadrera 4 Robbiate 4 Suello 4 Mandello Del Lario 4 Cernusco Lombardone 4 Cesana Brianza 4 Ballabio 4 Molteno 3 La Valletta Brianza 3 Olginate 3 Imbersago 3 Airuno 3 Bellano 3 Casatenovo 3 Calco 3 Monte Marenzo 2 Missaglia 2 Monticello Brianza 2 Abbadia Lariana 2 Paderno D`Adda 2 Rogeno 2 Primaluna 2 Verderio 2 Barzanò 2 Sirone 1 Costa Masnaga 1 Colico 1 Cassago Brianza 1 Lomagna 1 Sirtori 1 Valgreghentino 1 Perledo 1 Premana 1 Varenna 1 Garlate 1 Montevecchia 1 Lierna 1 Castello Di Brianza 1 Cremeno 1 Cremella 1

In attesa di una certificazione dell'Azienda Territoriale sulla situazione in Val d'Esino, grossomodo i casi di contagio rispecchiano la quantità di abitanti che compongono i centri urbani degli 84 comuni lecchesi.