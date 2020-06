Coronavirus, il punto: sei nuovi tamponi positivi. Fontana: «Lombardi, avete dimostrato la vostra forza»

Sono sei i tamponi positivi nella provincia di Lecco. L'andamento dell'epidemia da Covid-19 nel territorio segue il trend ormai assestato dalle scorse settimane. Il totale dei contagi nel Lecchese sale così a 2.751.

In Lombardia oggi si sono riscontrate 187 nuove positività e 12 decessi. Si è arrestata la discesa dei ricoverati in terapia intensiva, mentre negli altri reparti il trend è tornato a scendere in maniera importante. È stato effettuato nuovamente un basso numero di tamponi, solo ottomila e seicento, con un rapporto dell'2,2% di positività; va sempre ricordato che nei giorni festivi il numero dei test eseguiti e analizzati cala drasticamente per via della chiusura dei laboratori d'analisi.

I dati dei contagi odierni

– i tamponi effettuati: 8.676

totale complessivo: 766.122

– attualmente positivi: 20.255 (-606)

– totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall’inizio della pandemia a oggi: 89.205

– i nuovi casi positivi: 187 (2,2% rapporto con i tamponi giornalieri)

– i guariti/dimessi: 781

totale complessivo: 52.807

– in terapia intensiva: 166 (-1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.021 (-64)

– i decessi: 12

totale complessivo: 16.143

I casi per provincia

Fonte covidanalysis.it

Milano 23.139 (+45) di cui 9.808 (+12) a Milano città

Bergamo 13.388 (+14)

Brescia 14.810 (+36)

Como 3.880 (+26)

Cremona 6.464 (+3)

Lecco 2.751 (+6)

Lodi 3.476 (+2)

Mantova 3.365 (+8)

Monza e Brianza 5.528 (+7)

Pavia 5.362 (+23)

Sondrio 1.468 (+4)

Varese 3.632 (+10)

e 1.942 in fase di verifica.

«I lombardi hanno dimostrato la loro forza»

«La Lombardia ha contato troppe vittime: uomini e donne dietro cui si celano storie e famiglie, cui va oggi, come ogni giorno, il nostro cordoglio e la nostra vicinanza. Migliaia sono stati i malati e i guariti, assistiti con encomiabile senso del dovere e sacrifici straordinari da medici, infermieri e volontari venuti da tutto il mondo per offrire aiuto al nostro territorio: a loro voglio esprimere la mia infinita gratitudine». Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana nel suo intervento al municipio di Codogno dove ha accolto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita ufficiale in Lombardia nel luogo da cui il 20 febbraio scorso è stato riscontrato il caso di coronavirus in Italia.

Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, anche il sindaco di Codogno Francesco Passerini e i sindaci dei dieci Comuni inseriti nella 'zona rossa'. «Il 20 febbraio scorso, a Codogno - ha ricordato il presidente Fontana - la storia del nostro Paese è mutata, dolorosamente e inaspettatamente. Un male imprevedibile ha travolto le vite dei nostri uomini e delle nostre donne e devastato con incredibile violenza una terra, la Lombardia, di lavoro e bellezza, solidarietà e progresso. Questi luoghi hanno, per primi, sofferto le terribili conseguenze dell'epidemia e pagato un prezzo più alto in termini di vite umane e sacrifici».

Il governatore Fontana ha rivolto un particolare ringraziamento al presidente della Repubblica per quanto e come la sua vicinanza alla Lombardia sia stata costantemente presente, ricordando anche «la solidarietà e la vicinanza dell'Italia tutta, che parimenti ha conosciuto lutti e difficoltà. Oggi quello stesso spirito di vicinanza e condivisione deve essere motore per la ripartenza di un Paese, unito nelle differenze». «L'emergenza sanitaria ha messo a dura prova cittadini, imprese e istituzioni - ha rimarcato Fontana - lungamente colpite da una tragedia che ha avuto e avra' conseguenze importanti sulla nostra economia e sulla nostra quotidianità. Ci approcciamo ora a una nuova normalità che impone ritmi e abitudini differenti e un rinnovato senso civico, indispensabile per garantire a tutti un futuro sicuro».