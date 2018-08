Polfer al lavoro ad agosto: agenti aggrediti sui treni durante i controlli

Sono millecinquecentoquaranta le persone identificate dalla Polizia Ferroviaria nel periodo di agosto: di queste, fanno sapere dagli ambienti regionali, 674 erano stranieri, di cui cinque irregolari. Trentadue le contravvenzioni elevate ai sensi del d.p.r. 753/80 (norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), sette arresti, cinquantatrè denunce in stato di libertà, di cui ventinove nei confronti di stranieri, duecentottanta treni scortati ad opera della Polizia Ferroviaria della Lombardia.

Due extracomunitari, nel corso di un controllo di polizia della Polfer di Lecco richiesto da un capo treno, hanno opposto dapprima resistenza, mentre, subito dopo, uno dei due ha aggredito il personale intervenuto che ha proceduto, pertanto, all’arresto dello stesso, denunciando l’altro in stato di libertà.

Gli interventi in Lombardia

Due sono gli stranieri, di 38 e 61 anni, arrestati per tentata estorsione commessa ai danni di un cittadino straniero che si è rivolto alla Polizia Ferroviaria di Milano Centrale, i cui effetti personali ed importanti documenti contenuti in uno zaino erano stati rubati. Per la restituzione del maltolto, i due avevano chiesto la somma di millecinquecento euro; in seguito all'apposito servizio predisposto dalla Squadra di personale giudiziario del Compartimento, si è proceduto all’arresto in flagrante dei due ed alla consegna dello zaino, integro del suo contenuto, al proprietario.

Dalla Squadra un cittadino marocchino è stato poi inseguito e tratto in arresto per furto aggravato, essendo stato notato da personale della Polizia Ferroviaria, nell’atto di prelevare un borsello da una autovettura parcata nell’antistante Piazza Luigi di Savoia di Milano Centrale.

Tre sono le donne bosniache denunciate dalla Squadra in stato di libertà per furto pluriaggravato commesso a danno della cittadina americana. Le stesse sono state poi notate dal personale in servizio antiborseggio passarsi l’una con l’altra qualcosa che veniva velocemente occultato sotto la maglietta da una delle donne: tutte si sono affrettate con passo sostenuto e guardingo verso l’uscita dalla stazione di Milano Centrale. In seguito all’intervento degli agenti, una delle donne ha consegnato spontaneamente un marsupio, risultato appartenere ad una cittadina americana prontamente rintracciata che, ignorando di essere stata derubata, ha formalizzato regolare denuncia.

Sempre la Squadra ha arrestato davanti la stazione di Milano Centrale un altro cittadino straniero dedito allo spaccio di stupefacenti, insieme ad un complice, che è riuscito a darsi alla fuga. Il Settore Operativo di Milano Centrale ha denunciato un cittadino del Gambia in stato di libertà per ricettazione. Quest’ultimo ha poi rifiutato di lasciare gli uffici, pretendendo la restituzione della merce sequestratagli, tentando di colpire gli agenti operanti con calci e pugni e, quindi, è stato arrestato per resistenza a P.U.