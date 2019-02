L'ultimatum di De Capitani ad Anas: «Illumini il Ponte Manzoni o chiuderò lo svincolo»

«Se Anas non illuminerà il Ponte Manzoni entro il 23 febbraio, chiuderò lo svincolo di Pescate nelle ore serali». Non usa giri di parole, come consuetudine, il sindaco di Pescate Dante De Capitani.

Questa mattina, mercoledì, il primo cittadino ha comunicato alla stampa la sua volontà, ponendo una data simbolica come termine ultimo alla richiesta inoltrata all'ente strade: il 23 febbraio, infatti, sarà trascorso un mese dalla lettera inviata ad Anas nella quale lo stesso De Capitani chiedeva di ripristinare l'illuminazione sull'intero Ponte Manzoni con «oltre 50 punti luce che non funzionano».

A oggi, 13 febbraio, la richiesta non è stata ancora soddisfatta. «Do tempo ad Anas fino al 23 febbraio, cioè un mese esatto dalla mia lettera per eseguire i lavori o comunque per rispondermi - spiega il sindaco - Dopo di che farò un'ordinanza per obbligarli a ripristinare l'illuminazione, e se ancora faranno orecchie da mercante allora chiuderò lo svincolo di Pescate nelle ore serali e notturne impedendo l'accesso al Terzo ponte per mancanza di sicurezza. L'ho già fatto due volte in passato e sono pronto a rifarlo. Ovviamente la mia eventuale ordinanza di ripristino dell'illuminazione riguarderà solo il tratto pescatese del Terzo ponte, che sono circa i due terzi dell'intera lunghezza della struttura».

«La parte restante che gravita sul territorio di Lecco non è di mia competenza - prosegue De Capitani - Sul mio territorio non accetto situazioni non conformi e di pericolo per l'utenza, in specie sullo svincolo del ponte in entrata da Pescate, dove senza una corretta illuminazione diventa ancora piu pericoloso immettersi. Il Ponte Manzoni sarà anche dell'Anas ma è in parte sul mio territorio, e a Pescate ci sono delle regole che devono essere rispettate da tutti».