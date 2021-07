Dispersi sui monti sopra Barzio: recuperati dai Vigili del fuoco

Disavventura per una coppia di giovani nel tardo pomeriggio di oggi, domenica. Un ragazzo e una ragazza, impegnati in un'escursione sopra l'abitato di Barzio, sono andati in difficoltà in una zona piuttosto impervia. Impossibilitati a tornare a valle, i due sono stati costretti a chiamare i soccorsi.

Sul posto si è così portata una squadra Saf (Speleo alpino fluviale) dei Vigili del fuoco composta da tre uomini. Partita alle 17, la squadra ha raggiunto i due sfortunati ed è riuscita a riaccompagnarli a valle in sicurezza. Nessuno dei due avrebbe riportato conseguenze fisiche. L’intervento è terminato alle 19.