Colto da malore in montagna: recuperato con l'elicottero

Intervento del 118 e del Soccorso alpino in Val Biandino per un 73enne, poi trasferito all'ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo

Intervento dell'elicottero con l'equipaggio del Soccorso alpino nella tarda mattinata di domenica. La chiamata è giunta da una località impervia in Val Biandino, per un 73enne che accusava forti dolori al petto.

Il personale della XIX Delegazione lariana ha raggiunto l'uomo, e lo ha quindi soccorso per il trasporto in ospedale attraverso l'elicottero. Il 73enne è giunto al Manzoni poco dopo le 12.30 in codice giallo. Le sue condizioni, dunque, non sarebbero gravi.