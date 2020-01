In difficoltà sulla Grigna, elisoccorsi due escursionisti

Intervento dell'elisoccorso ieri sera, sabato, sulla Grigna Settentrionale per prestare aiuto a due escursionisti in difficoltà. L'allarme al 118 è scattato alle 20 e sul posto si sono portati gli uomini del Soccorso Alpino (Cnsas Barzio), allertati anche i Vigili del fuoco di Lecco.

Le due persone si trovavano in una zona impervia nel territorio comunale di Pasturo quando, complice anche il buio, non sono più riusciti a proseguire e a mettersi al sicuro. Recuperati con l'ausilio dell'elicottero giunto da Como, i due escursionisti sono stati riportati a valle illesi. Per loro dunque solo paura e disagi, ma per fortuna nessun danno.