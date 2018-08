Elisoccorso in azione ai laghi di Deleguaggio per anziano colto da malore

Duplice intervento dell'elicottero nella tarda mattinata di oggi, sabato, per soccorrere persone in difficoltà in Valsassina.

A Premana l'episodio più grave. Un uomo di 83 anni si è sentito male mentre si trovava sopra l'alpeggio al Pizzo Alto, in località Alpe Deleguaggio. Dalla centrale operativa di Areu, ricevuta la chiamata, hanno inviato sul posto l'elisoccorso da Milano che ha raggiunto l'anziano, caricandolo a bordo e trasportandolo all'ospedale Niguarda in codice rosso vista la gravità delle sue condizioni.

Altro intervento in zona impervia poco dopo mezzogiorno, a Introbio, in prossimità del rifugio Buzzoni, per una persona vittima di un trauma a una caviglia e dunque impossibilitata a scendere da sola. L'elicottero in questo caso è giunto da Sondrio e ha trasferito l'escursionista al Manzoni di Lecco intorno alle 13.