"Esche avvelenate all'interno dell'area cani": avviso inquietante a Santo Stefano

Torna a risuonare forte, purtroppo, l'allarme esche avvelenate nei parchi cittadini. L'ultimo caso si è verificato nell'area cani prossima al campo di calcio dell'Aurora San Francesco dietro alla chiesa dei Frati Cappuccini in Viale Turati. Un cartello apposto sulla recinzione del parco recita il sinistro avviso "Attenzione! Esche avvelenate all'interno dell'area cani".

Non si conosce ancora l'identità di chi lo abbia affisso, né si hanno riscontri - per fortuna - di episodi di avvelenamento. Non è dato sapere, dunque, se si tratti di un avvertimento reale, oppure se sia stato apposto da qualche fanatico buontempone o ancora se sia stato messo da qualche malintenzionato che possa avere disseminato il parco di esche.

L'avviso ha suscitato reazioni indignate e preoccupate tra i residenti della zona, tra chi è solito frequentare il parco e sui social network, anche in virtù della vicinanza dell'area dedicata ai bambini.

Lo scorso mese di aprile un altro cartello anonimo fu affisso nel non lontano parco in Viale Turati, con un messaggio rivolto esplicitamente ai proprietari "maleducati" dei cani.