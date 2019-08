Ladro "pendolare" fermato dalla Polfer ed espulso dalla città

Lo scorso mercoledì 21 gli Agenti di Polizia Ferroviaria della Sottosezione Polfer di Lecco hanno effettuato un servizio di scorta ai viaggiatori sul treno 2571 (Colico – Lecco). Durante il viaggio, gli agenti hanno sorpreso un individuo in possesso di uno zaino che risultava essere stato rubato, immediatamente prima, a un viaggiatore durante la sosta del treno presso la stazione di Morbegno (Sondrio). L’oggetto, recuperato, è stato restituito al legittimo proprietario, integro.

Era pluripregiudicato e irregolare: daspato per tre anni

Durante gli accertamenti, il reo è stato trovato in possesso anche di un telefono cellulare, risultato poi essere provento di un furto avvenuto il precedente 17 agosto ai danni di una viaggiatrice mentre si trovava sul treno 2573 (Colico – Lecco). Il telefono è stato trattenuto dai poliziotti in attesa di poterlo restituire alla donna, immediatamente informata del ritrovamento. L’uomo, cittadino del Gambia nato nel 1988 ed irregolare sul territorio italiano, è stato tratto in arresto ed il Gip ne ha convalidato l’arresto, disponendo la sua custodia nel carcere di Lecco.

Nei confronti del predetto, il Questore di Lecco, per i fatti di cui si è reso responsabile e per le numerose denunce già a suo carico, ha emesso il provvedimento del foglio di via obbligatorio, con il divieto di fare ritorno all'interno del territorio comunale per i prossimi tre anni.